Al via i lavori di Abbanoa ad Arzachena, 1,2 milioni di euro per nuove condotte

Abbanoa al lavoro per le frazioni di Arzachena.

Quasi tre chilometri e mezzo di nuove condotte idriche Cannigione, Baia Sardinia e Porto Cervo, Arzachena. Martedì 7 gennaio 2025 i tecnici di Abbanoa procederanno all’esecuzione dei collegamenti delle reti appena realizzate in via della Randa. I lavori rientrano nell’appalto per i nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche nel Comune di Arzachena finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc” destinati a interventi per la tutela del territorio e delle acque di competenza del Ministero dell’Ambiente.

Si tratta di un investimento di 1,2 milioni di euro. Negli ultimi anni Arzachena è stata interessata da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiali ormai superati con tubazioni moderne in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta. Gli interventi che si sta ora realizzando con il nuovo appalto riguardano ulteriori opere volte all’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione. A Cannigione si sta intervenendo nelle vie Monte Corru, Isola Le Bisce, Lungomare Andrea Doria, Verrazzano, Vespucci e Anzio, a Baia Sardinia in via del Tiglio e a Porto Cervo in via della Randa.

È in questa strada che martedì i tecnici saranno all’opera per effettuare le attivazioni. Cali di pressione e temporanee interruzioni potrebbero verificarsi tra le 8 e le 10 limitatamente alla zona interessata. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

