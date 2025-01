Arrestato giovane spacciatore, trovato con hashish e soldi

Ventiduenne arrestato con hashish e soldi.

Un ventiduenne è stato arrestato dalla polizia di Stato di Cagliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato sorpreso in flagranza di reato durante una perquisizione domiciliare condotta dal Gruppo Falchi della Squadra Mobile.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno trovato circa 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello intriso di sostanza stupefacente, presumibilmente utilizzato per frazionare le dosi da immettere sul mercato. Inoltre, all’interno di un barattolo, sono stati sequestrati oltre 1.700 euro in contante, suddivisi in piccole banconote, ritenuti frutto dell’attività illecita.

Dopo le formalità di rito, l’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Tuttavia, al termine dell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di convalidare l’arresto senza applicare ulteriori misure cautelari.

