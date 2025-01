Due arresti a Olbia per bancarotta fraudolenta, le indagini

A Olbia due arresti per bancarotta fraudolenta.

Un’operazione della Guardia di Finanza di Olbia ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un imprenditore di 73 anni e della sua compagna, accusati di bancarotta fraudolenta per un valore che supera i milioni di euro. I due, stando a quanto riporta L’Unione Sarda, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre altre figure coinvolte nell’indagine hanno ricevuto un’interdizione dalle attività professionali.

L’inchiesta si focalizza su presunti illeciti in ambito fallimentare e fiscale. Al centro delle indagini vi è un gruppo di società che opera a Olbia in diversi settori, inclusa la sicurezza aziendale, accusato di aver messo in atto pratiche fraudolente a danno di creditori e dell’amministrazione fiscale.

