L’enorme asteroide 2024 MK visibile anche dalla Sardegna.

Si chiama “2024 MK”, l’asteroide che la notte tra il 29 e il 30 giugno sfiorerà la terra, con la sua orbita che passa tra la Luna e la Terra, e che lo rende un oggetto potenzialmente pericoloso per il Pianeta. Gli scienziati hanno comunque studiato la sua orbita rendendosi conto che non si avvicinerà alla Terra tanto da destare allarme. Ma l’asteroide, la cui dimensione è stimata in circa 500 metri di diametro, offrirà ai fortunati che potranno osservarlo, uno spettacolo unico.

Sorgerà alle 21:34 nella costellazione di Pegaso – guardare verso sud – , muovendosi, nell’arco della notte, verso la galassia Andromeda, e sarà nel punto più alto nel cielo alle 5:20. 2024 MK sarà già abbastanza alto per poter essere osservato senza il disturbo delle luci artificiali, anche in Sardegna, intorno alla mezzanotte. Potrebbero non bastare cellulari e piccoli binocoli, ma con un piccolo telescopio lo spettacolo è assicurato.

L’inquietante ritardo nella scoperta.

L’asteroide, di una grandezza stimata sui 500metri di diametro, è stato scoperto il 16 giugno 2024 dalla rete di telescopi Atlas, suscitando grande inquietudine sulla ancora inefficace capacità della tecnologia di individuare e monitorare con sufficiente anticipo la possibile presenza di oggetti spaziali pericolosi per la Terra. L’incubo raccontato nel film Don’t look up con Leonardo Di Caprio è sempre attuale.

