Gallura quanto mi costi

Organizzarsi last minute per una vacanza in Gallura ha i suoi costi, soprattutto se non si riesce a prenotare con largo anticipo. Varie le ipotesi di spesa per una famiglia composta da due adulti e due bambini (uno di 3 anni e l’altro di 7), in relazione a mezzi di trasporto e alloggio. Le casistiche riportate sono a titolo di esempio. Le mete prese considerate sono tra quelle solitamente più gettonate. Il periodo oggetto della stima è compreso tra il 31 luglio e l’11 agosto e le scelte fatte tra le più vantaggiose.

Viaggio in nave per la Gallura e soggiorno in appartamento

Il primo passo è raggiungere l’isola. Scegliere di prendere la nave da Civitavecchia o da Livorno per Olbia può fare la differenza. Tra le opzioni migliori, la tratta Livorno-Olbia che con la Moby A/R, passaggio ponte con auto al seguito, costa 272,30 euro. Aggiungendo la cabina, si raggiungono 383,30 euro. Per il soggiorno, la scelta ricade su un appartamento a San Teodoro. Tra le possibilità più convenienti, a un paio di km dal centro, c’è quella che offre 11 notti a 2654 euro. Solo per trasporto e alloggio il costo è di 3,037,3 euro. Cifra a cui va aggiunta la spesa al supermercato, che nella migliore delle ipotesi, per 10 giorni, si aggira intorno ai 250 euro. Un paio di cene fuori considerando una spesa media di 20 euro a persona; qualche gelato ad almeno 3 euro l’uno, parcheggi, carburante, intrattenimento e il costo della vacanza raggiunge e supera facilmente i 3500 euro. Cifra che orientativamente si raggiunge anche scegliendo un appartamento a Santa Teresa Gallura: a 400 m dal centro, fronte mare, si spendono 2124 euro.

Raggiungere la Gallura in aereo per una vacanza last minute

Prendendo l’aereo, invece, e scegliendo, per esempio, la tratta Bologna-Olbia con Ryanair, A/R con quattro bagagli in stiva da 10 kg e uno da 20, il viaggio costa 499,52 euro. L’arrivo dell’aereo all’una di notte impone la scelta di un noleggio auto che copra quell’orario: il costo dell’affitto di una di medie dimensioni, carburante escluso, è di circa 1000 euro. La scelta dell’alloggio ricade su un albergo 3 stelle a Olbia: in posizione abbastanza centrale, con colazione inclusa, per 11 notti, costa intorno ai 2600 euro. Solo considerando il volo, l’auto e l’alloggio, la vacanza raggiunge facilmente i 4000 euro, senza spese aggiuntive. Un’altra opzione solitamente molto gettonata tra le famiglie perché offre molti comfort è il villaggio, verso il quale, spesso è attivo il servizio navette dall’aeroporto. Scegliendone uno quattro stelle a Budoni, tutto incluso, a circa 2 km dal centro e a 600 m dalla spiaggia, la famiglia così composta spende circa 5000 euro.

