“Ci sono due UFO in cielo!”, ma sono soltanto Giove e Venere

Un altro avvistamento UFO in Sardegna ma non è come sembra.

Ieri sera nei cieli della Sardegna è verificato un altro insolito fenomeno, che ha fatto gridare l’allarme UFO. Due sfere luminose, infatti, hanno attirato l’attenzione di molti che, hanno contattato la sezione sarde del Centro Italiano Studi Ufologici.

Ma non è nulla che riguarda gli extraterrestri, secondo il responsabile della sezione, Antonio Maria Cuccu. Infatti, come ha spiegato non era altro che una congiunzione di Giove e Venere, un evento astronomico raro che ha allarmato molti anche al di fuori dell’isola, anche in Corsica e nella Penisola. Cuccu ha rassicurato gli appassionati di ufologia, sottolineando che non si trattava di un avvistamento di ufo, ma di un evento celeste molto noto, anche se insolito.

