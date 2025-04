Bimbo muore nel sonno a soli 9 anni, un paese sconvolto

Lutto a Carbonia per la morte del bambino di 9 anni.

Un bambino di soli 9 anni è morto nel sonno questa mattina a Carbonia, lasciando un paese sconvolto. Per cause in corso di accertamento, il piccolo Simone è stato trovato questa mattina senza vita e ad accorgersene è stata la mamma, che era andata a svegliare il bambino nella sua stanza.

Purtroppo il bambino non respirava più e sono stati inutili i tentativi degli operatori del 118 di rianimare il piccolo, così come la chiamata dell’elisoccorso. Lo hanno rianimato per oltre 2 ore, ma è stato initile: il suo piccolo cuoricino aveva smesso di battere. In corso di accertamento le cause del decesso, che potrebbero essere legate a un infarto.

