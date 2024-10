Bando antincendio, Giagoni (Lega): “Tagli alla flotta in Sardegna”

Interrogazione alla Camera per il bando anticendio in Sardegna.

Il deputato della Lega, Dario Giagoni, è intervenuto alla Camera sulla piaga degli incendi in Sardegna e ha chiesto un’interrogazione al Ministro dell’Interno per porre fine ad una preoccupante situazione e per il bando anticendio in Sardegna.

Giagoni ha dichiarato che: “la piaga degli incendi in Sardegna è una ferita aperta da anni che impone profonde e serie riflessioni e un costante impegno per prevenire e contrastare il fenomeno. Le estati, ultimamente sempre più torride e contraddistinte da eventi estremi, imporrebbero l’implementazione dei servizi e non certo il dimezzamento degli stessi”.

Il deputato ha aggiunto che ha deciso di depositare un’interrogazione al Ministero dell’Interno per ”chiedere di intervenire e rivedere la gara pubblicata qualche giorno fa dal Dipartimento dei Vigili del fuoco per l’affidamento dei velivoli Antincendio Canadair che prevede una pericolosa riduzione dell’operatività fino al 25%”.

”Una riduzione simile significa, inevitabilmente, mettere a rischio il nostro immenso patrimonio boschivo e la sicurezza dei cittadini – ha commentato Giagoni -. Stando a quanto si apprende dalla procedura si avrà una riduzione degli aeromobili operativi nel periodo intermedio da 8 a 6 e la riduzione dell’attività antincendio da 12 a 10 ore durante il periodo più critico degli incendi. Inoltre, a preoccupare ulteriormente vi è la non tanto velata ipotesi di una riduzione delle risorse per l’addestramento, con gravi conseguenze dal punto di vista della Sicurezza del Volo. Non possiamo permettere che questo accada, proveniamo da una regione che ha pagato prezzi troppo salati nella lotta agli incendi, è impensabile credere che non vi sia una valida alternativa per garantire sicurezza e certezza”.

