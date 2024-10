San Simplicio come un borgo medievale, al via la Giornata del romanico

A Olbia la Giornata del romanico.

Il quartiere San Simplicio di Olbia diventa un borgo medievale con la Giornata del romanico. Domenica 13 ottobre si terrà la manifestazione, che offrirà un’opportunità speciale per riscoprire il patrimonio storico e artistico della regione, con particolare attenzione ai monumenti romanici.

Durante la giornata, sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite presso la Basilica di San Simplicio. I visitatori potranno immergersi nella bellezza architettonica di questo edificio storico. Oltre alle visite guidate, l’evento includerà una suggestiva rievocazione medievale, in un autentico villaggio. Figuranti in costume d’epoca, esibizioni di antichi mestieri, e dimostrazioni di combattimenti medievali animeranno la giornata, permettendo a grandi e piccoli di fare un tuffo nel passato e vivere l’atmosfera del Medioevo.

Così commenta l’iniziativa l’assessora alla cultura Sabrina Serra: ”Siamo entusiasti di presentare la Giornata del romanico a Olbia, un evento che non solo valorizza il nostro prezioso patrimonio storico, ma che ci permette anche di rivivere il passato attraverso una rievocazione estremamente suggestiva. Questa giornata rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere la cultura e la tradizione della nostra città e per avvicinare le nuove generazioni alla ricchezza storica del nostro territorio. Invitiamo tutti a partecipare e a vivere un’esperienza coinvolgente, alla scoperta delle nostre radici e delle bellezze che ci circondano”.

”Vi aspettiamo numerosi domenica 13 ottobre per conoscere la nostra storia, apprezzare le bellezze artistiche e lasciarsi affascinare dalla rievocazione”, conclude la Serra.

