Brutto incidente sulla strada statale 195, cosa è successo

L’incidente sulla strada statale 195.

Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo il nuovo raccordo sulla strada statale 195, nel tratto tra Rio San Girolamo e Su Spantu a Capoterra. Un camion, dopo aver affrontato una curva, è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato su un fianco, bloccando la strada.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini dell’Anas, mentre il conducente del mezzo pesante è stato soccorso dai medici del 118. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Tuttavia, l’incidente solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza del tratto stradale, che, pur essendo stato inaugurato da pochi mesi, ha già messo in evidenza diversi problemi, soprattutto per il transito dei mezzi pesanti.

