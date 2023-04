Una foto diventata virale mostra un’assurda traduzione su un bus

Un messaggio bilingue rivolto ai turisti è diventato virale perché chi lo ha preparato ha fatto una traduzione letterale dal risultato esilarante. La foto è stata pubblicata su Facebook dall’utente Egildo Tagliareni ed è subito decollata verso centinaia di profili. Il nome dell’ottocentesca Porta Cristina, uno degli accessi al quartiere Castello di Cagliari, è stata stravolto da una traduzione maccheronica.

È stato probabilmente usato un traduttore automatico sul web e la “porta” è stata intesa come voce del verbo portare, to bring in inglese. Da qui la grottesca scritta di “Porta Cristina” che diventa “Bring Cristina“.

