Cade mentre cerca funghi, 75enne salvato dal Soccorso alpino

Cercatore di funghi salvato dal Soccorso alpino

Stava cercando funghi ma è caduto ed è intervenuto il Soccorso alpino per salvarlo. L’intervento è scattato nel Comune di Arbus, in località Sa Cumbua e si è concluso verso le 19. L’uomo, un 75enne che si era avventurato assieme al figlio alla ricerca di funghi, è scivolato e si è fatto alla alla caviglia. La contusione riportata non gli ha più permesso di proseguire, ma col suo telefonino è riuscito a chiamare i soccorsi. Verso le 15, una volta ricevuta la richiesta d’aiuto, dal centralino 118 è partita la segnalazione alla centrale operativa del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi per recuperare l’anziano prima che scendessero il buio e le temperature.

Dalle stazioni di Cagliari e del Medio Campidano sono partiti sei tecnici che hanno aiutato gli operatori del 118 nel recupero. Raggiunto l’anziano cercatore di funghi lo hanno stabilizzato e caricato sulla barella per poi portarlo fino alla strada con la tecnica della portantina. Lì è stato preso in consegna da un’ambulanza dell’Emergenza Soccorso di Guspini che lo ha trasportato in ospedale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui