Hanno cercato di evitare i carabinieri: nel furgone avevano sei chili di cocaina

Quando hanno visto i carabinieri hanno provato a evitarli, ma sono stati raggiunti: nel furgone c’erano sei chili di cocaina. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato un elettricista 43enne originario di Napoli e un autotrasportatore 26enne residente a Quartu.

Ad Assemini i militari hanno notato un furgone Citroën che, alla vista della pattuglia, ha accennato una svolta improvvisa in direzione opposta, per poi desistere e continuare il percorso. Tale comportamento ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo approfondito. Durante l’interazione, l’autista si è mostrato visibilmente agitato e, alla richiesta di spiegazioni, non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile per la sua presenza in quella zona.

I carabinieri, non convinti delle spiegazioni ricevute, hanno approfondito il controllo della documentazione di trasporto. Le dichiarazioni fornite e i colli di trasporto indicati differivano chiaramente dalla merce effettivamente trasportata, e la documentazione di accompagnamento risultava irregolare. Questi elementi hanno spinto i militari a procedere a una perquisizione personale e veicolare. Durante l’ispezione del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, occultato tra la merce trasportata, un quantitativo di cocaina di poco meno di 6 chilogrammi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui