Come noleggiare un auto in Gallura per ammirare la Sardegna più autentica

Chi desidera scoprire il volto più autentico e affascinante della Sardegna non può che partire dalla Gallura, una regione del nord-est dell’isola che unisce l’eleganza delle spiagge più rinomate al carattere incontaminato dell’entroterra, offrendo uno scenario naturale ideale da esplorare su quattro ruote, senza vincoli di orario o limitazioni imposte dai trasporti pubblici. La Gallura non è solo Costa Smeralda, anche se Porto Cervo e Baja Sardinia attraggono ogni estate migliaia di visitatori; basta allontanarsi di qualche chilometro dalla costa per ritrovarsi immersi in una dimensione sospesa nel tempo, tra borghi in granito, nuraghi isolati e foreste di lecci che sembrano appartenere a un’altra epoca.



Per chi desidera un’esperienza immersiva, autonoma e personalizzabile, il noleggio auto rappresenta la soluzione perfetta: muoversi liberamente tra i sentieri di montagna del Monte Limbara, raggiungere la Valle della Luna nei pressi di Aggius o spingersi fino alle rocce granitiche scolpite dal vento nei dintorni di Capo Testa diventa possibile solo con un veicolo proprio, scelto su misura in base alle esigenze di viaggio. Inoltre, disporre di un’auto permette di accedere a spiagge più appartate come Rena Majore, Cala Sarraina o Li Cossi, luoghi che non sempre sono raggiungibili con i mezzi tradizionali e che regalano un’esperienza di Sardegna autentica, lontana dalle mete turistiche più inflazionate.

Come scegliere l’auto ideale per esplorare la Gallura: comfort, versatilità e performance al servizio del viaggiatore

Nel momento in cui si decide di noleggiare un’auto per esplorare la Gallura, è fondamentale valutare con attenzione le caratteristiche del mezzo, scegliendo un modello che garantisca comfort nei lunghi tragitti, capacità di affrontare strade secondarie o sterrate e consumi contenuti, considerando che spesso si percorrono anche chilometri significativi tra un paese e l’altro. I modelli SUV compatti o crossover risultano particolarmente adatti a questo tipo di itinerario, poiché uniscono una buona altezza da terra — utile su tracciati irregolari — a un’abitabilità comoda, ideale sia per coppie in cerca di avventura sia per famiglie che desiderano alternare mare e natura.



Per chi invece predilige la guida agile e i consumi ridotti, soprattutto in presenza di numerosi spostamenti giornalieri, le citycar di ultima generazione, spesso dotate di motorizzazioni ibride o elettriche, possono rappresentare una valida alternativa, anche in virtù della crescente presenza di stazioni di ricarica nelle principali località turistiche della zona. In ogni caso, è essenziale prenotare l’auto con anticipo, soprattutto nei mesi estivi, per garantirsi la disponibilità del veicolo desiderato e approfittare delle promozioni stagionali offerte dalle principali compagnie di noleggio, molte delle quali operano direttamente negli aeroporti di Olbia e Alghero o nei centri più frequentati della regione.

Le soluzioni di noleggio flessibile per chi ama guidare senza vincoli

Per i viaggiatori che desiderano una soluzione di mobilità flessibile e personalizzata, capace di coniugare il piacere della guida con la tranquillità di un pacchetto tutto incluso, Yoyomove si presenta come un’opzione particolarmente interessante: questa realtà innovativa propone offerte di noleggio auto per privati e aziende pensate per rispondere a esigenze differenti, da quelle occasionali fino ai contratti di lungo termine, con soluzioni modulari che comprendono assicurazione, assistenza e manutenzione.



Grazie a un’offerta ampia e ben articolata, è possibile selezionare il modello più adatto al proprio stile di guida e alle caratteristiche del viaggio previsto, scegliendo tra utilitarie, berline, crossover e modelli elettrici, tutti recenti e dotati delle tecnologie più aggiornate. All’interno del portale specializzato è possibile consultare un ampio ventaglio di offerte noleggio a lungo termine, con formule competitive che permettono di affrontare un viaggio in Sardegna — e in particolare in Gallura — con la sicurezza di disporre di un mezzo affidabile, efficiente e perfettamente adattabile a un itinerario che spesso si costruisce giorno dopo giorno, seguendo il ritmo lento e avvolgente dell’isola.

Itinerari consigliati: tra costa, entroterra e tradizioni millenarie

Una volta scelta l’auto più adatta, il passo successivo è costruire un itinerario capace di esaltare tutte le anime della Gallura, che non si esaurisce nei panorami da cartolina della costa ma affascina soprattutto per l’intensità del suo paesaggio rurale e per la ricchezza del suo patrimonio storico e culturale. Un percorso che parte da Olbia, snodandosi attraverso la SS133, consente di raggiungere Tempio Pausania, città di pietra e capoluogo culturale dell’entroterra, da cui è possibile proseguire verso Aggius e Luras, due borghi sospesi tra mistero e tradizione, dove antichi mulini, dolmen e musei etnografici raccontano la storia di un popolo fiero e legato alle proprie radici.



Procedendo verso la costa, la strada panoramica che attraversa Aglientu e prosegue fino a Santa Teresa di Gallura regala viste mozzafiato sull’Arcipelago di La Maddalena, con la possibilità di imbarcarsi per una giornata di escursione tra le isole più iconiche della zona, come Spargi e Budelli. Da qui, rientrando verso Arzachena e risalendo la costa, è possibile immergersi nell’architettura nuragica del sito di La Prisgiona, poco distante da Cannigione, e chiudere il cerchio nell’eleganza rarefatta di Porto Rotondo. Grazie alla disponibilità di un’auto, ogni tappa diventa occasione per una sosta non prevista, un pranzo in una trattoria nascosta o una deviazione improvvisa, elementi che rendono il viaggio qualcosa di unico e irripetibile, lontano dai pacchetti standardizzati e più vicino all’essenza vera della Sardegna.

