La continuità territoriale di Ita Airways in Sardegna.

Sono disponibili online i biglietti della compagnia aerea Ita Airways, che consentirà di viaggiare in continuità territoriale dalla Sardegna alla penisola e viceversa. Le tariffe saranno applicate negli aeroporti di Olbia, Alghero e Cagliari e negli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate.

Una vasta gamma di orari, che consentirà di viaggiare dalle prime ore del mattino a tarda sera, includendo la possibilità di rientrare in giornata. Per i residenti nell’isola, come per i giovani sino ai 21 anni, over 70, studenti universitari fino al compimento del 27esimo anno di età e disabili, le tariffe partiranno dai 39 euro e oscilleranno fra i 56 e i 72 euro includendo tasse e oneri. Da e per Roma, invece, costerà 47 euro e si arriverà ad un prezzo complessivo che varierà tra i 63 e i 74 euro, includendo tasse e oneri, da e per Milano, per tratta e per persona.

Per i non residenti, invece, le tariffe varieranno a seconda del periodo e potrebbero arrivare a oltre 147 euro per i turisti che arriveranno in Sardegna nella settimana di Ferragosto da Roma negli scali sardi.