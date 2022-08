Arrivano i contributi alle cooperative sociali, come fare domanda

Domande dal 5 settembre.

L’Agci Gallura Nuoro per voce del suo presidente Interprovinciale, Michele Fiori, comunica alle cooperative associate che è appena stato pubblicato, dall’Assessorato regionale del Lavoro, l’avviso pubblico per la concessione di contributi in conto occupazione a favore delle cooperative sociali di tipo “B”.

“Questo importante strumento legislativo – comunica Michele Fiori – prevede azioni di promozione e sostegno del Sistema Cooperativistico Regionale, sotto forma di rimborso delle retribuzioni erogate e liquidate dal soggetto proponente a ciascun socio lavoratore svantaggiato e non svantaggiato, fatta eccezione per i lavoratori stagionali per i quali non sussiste tale obbligo”.

Destinatari sono i soci lavoratori, svantaggiati e non svantaggiati, che siano alle dipendenze del soggetto proponente alla data di pubblicazione dell’avviso. Lo status di lavoratore “svantaggiato” impiegato nelle cooperative sociali è definito dall’art. 4, comma 1, dalla legge n. 381/1991 (Disciplina delle Cooperative Sociali), mutuato dalla legge regionale n. 16/1997, include i soggetti: invalidi fisici, psichici e sensoriali; ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i componenti servizi socioassistenziali.

Inoltre, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione; condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter, 48 della legge n. 354/1975.

Requisito essenziale, fra i tanti previsti dall’articolo 7 dell’Avviso 2022 (ben 17 quelli in capo all’azienda e 3 per il legale rappresentante) è quello essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione Cooperativa o Consorzio di Cooperative; servizio che Agci Gallura Nuoro assicura con un team di ben otto Revisori incaricati (Consulenti, Commercialisti e CDL abilitati dal Mise).

La presentazione della DAT (Domanda di Aiuto telematica) per la concessione dell’aiuto potrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it e potrà essere presentata dal soggetto proponente a partire dalle ore 10 del 5 settembre 2022 e fino alle ore 23.59 del 19 settembre 2022.

Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate all’indirizzo email: lav.coopl16@regione.sardegna.it a cui sarà data risposta in forma anonima tramite pubblicazione di appositi “chiarimenti” (FAQ) sul sito www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it

Naturalmente – per ulteriori informazioni e l’eventuale assistenza – le Cooperative aderenti in possesso dei requisiti possono contattare, da martedì 30 agosto, il direttore Filippo Sanna, per gli uffici di Olbia al 0789.1711958 e il Rag. Antonio Mureddu, per gli uffici di Nuoro, al 0784.1670040.