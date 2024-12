Coppia morta in casa, figlio 44enne accusato di duplice omicidio

Svolta nella notte per la morte di Luigi Gulisano e Marisa Dessì, copia trovata senza vita in casa: fermato a Cagliari per omicidio il figlio minore. Il ritrovamento dei coniugi risale al 5 dicembre nella loro casa di via Ghibli al Quartiere del sole. I carabinieri hanno stanotte fermato uno dei loro figli: il 44enne Claudio Gulisano è accusato di duplice omicidio. I militari lunedì hanno ascoltato anche il fratello maggiore, Davide, ma a carico del quale non è emerso niente.

La svolta nell’inchiesta è arrivata dagli esami tossicologici che hanno confermato l’ipotesi che la coppia fosse morta per avvelenamento. Nei giorni scorsi era emersa anche la possibilità che il cellulare dell’uomo fosse stato utilizzato anche dopo la sua morte e l’attenzione si era concentrata sui due figli adottivi della coppia. Stanotte è arrivata la svolta: per il 44enne Claudio Gulisano è scattato il fermo dei carabinieri della Compagnia di Cagliari e ora si trova nel carcere di Uta.

