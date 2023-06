Tensione in strada per una precedenza: anziano con la motosega

Un 83enne è stato denunciato dopo aver minacciato un 22enne con una motosega durante la discussione su una precedenza. L’anziano è di Quartucciu e il giovane di Quartu, ma la vicenda si è consumata in via Riu Mortu a Monserrato. Lì c’è stata una discussione per una questione stradale, legata a una precedenza, e l’anziano ha deciso di usare l’arma che aveva a bordo.

Dopo aver imbracciato la motosega ha minacciato il giovane di tagli mortali e sono dovuti intervenire i carabinieri. I militari della stazione di Monserrato alla fine lo hanno denunciato.

