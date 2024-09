Trovata morta in casa a 32 anni, autopsia sulle cause

Giovane donna morta in casa a Quartu Sant’Elena.

A Quartu Sant’Elena una donna di 32 anni è stata trovata morta in casa. Il suo corpo è stato rinvenuto nella tarda mattina di oggi in via Spagna. Dalle prime ipotesi sembrerebbe che la donna sia morta per cause naturali, in quanto non sono stati riscontrati segni di violenza.

Secondo le prime informazioni, la vittima soffriva di alcune patologie e già nella giornata di ieri non si sentiva bene. Per eliminare ogni dubbio, la Procura di Cagliari ha ordinato l’esame autoptico. Sarà l’autopsia a chiarire definitivamente le cause del decesso. A dare l’allarme sono stati i familiari, che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti del commissariato di Quartu.

