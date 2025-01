Il centrodestra si prepara al dopo Todde e spunta il nome di Nizzi

Il centrodestra si prepara alla decadenza della Todde e spunta il nome di Nizzi

Nel caso dovesse arrivare la decadenza di Alessandra Todde il centrodestra svuole farsi trovare pronto alla campagna elettorale e spunta il nome di Settimo Nizzi. Nella bagarre per le ultime regionali Forza Italia era rimasta alla finestra, mentre Psd’Az e Fratelli d’Italia si scannavano per la candidatura di punta. Il partito di Giorgia Meloni è riuscito a defenestrare Solinas e portare avanti Truzzu. Una scelta che si è rivelata sbagliata per il pessimo risultato raggiunto a Cagliari dall’ex sindaco.

Nel frattempo gli orfani di Berlusconi hanno guadagnato molto spazio nel centrodestra nazionale e hanno tenuto in Sardegna grazie alla roccaforte azzurra in Gallura. Con le elezioni anticipate si aprirebbe un inatteso varco per Settimo Nizzi. Il sindaco di Olbia è alla fine del suo secondo e ultimo mandato, sempre che non cambino le regole. In pratica, si troverebbe nella condizione ideale per raggiungere un traguardo a cui ha sempre ambito, dopo le ripetute esperienze alla Camera e alla guida della sua città. Dopo la vittoria di Alessandra Todde il centrodestra che governava la Regione con Solinas è imploso in una lotta fratricida e Forza Italia può approfittare di questa confusione.

Dietro il provvedimento che potrebbe portare alla decadenza di Alessandra Todde c’è anche il lavoro di Pietro Pittalis. Il deputato e segretario regionale di Forza Italia è un altro pretendente per la candidatura alla guida della Regione. Ci sarà da capire come andrà il ricorso dei legali di Alessandra Todde, ma nel frattempo il centrodestra vuole farsi trovare pronto e Forza Italia si porta avanti col lavoro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui