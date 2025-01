La notte dell’1 gennaio illuminata dall’aurora boreale anche in Gallura.

Dopo la tempesta solare di Capodanno, l’aurora boreale ha illuminato la notte del primo giorno dell’anno 2025 anche in Italia, e tra le foto più suggestive che circolano in rete, alcune sono fatte in Gallura.

Particolarmente suggestive le foto scattate da Alberto Carraca al belvedere di Monte Pinu, nel territorio comunale di Telti.

Un mare di stelle, un’onda violacea.

L’autoritratto fotografico dell’autore degli scatti, che ne ritrae la sagoma illuminata da stelle e aurora boreale apre in modo “brillante” l’anno degli scatti suggestivi dal territorio gallurese. In un contesto diverso da quello consueto, ma così affascinante, suggestivo e raro che probabilmente resterà tra le foto più belle scattate in Gallura nel 2025.

