L’eclissi totale di Luna di domenica sarà visibile in tutta la Sardegna

Come osservare anche in Sardegna l’eclissi totale di Luna di domenica 7 settembre.

Il cielo di settembre offrirà anche agli appassionati sardi uno spettacolo raro e affascinante: domenica 7 settembre si verificherà un’eclissi totale di Luna, visibile in tutta la Sardegna. Il nostro satellite entrerà nel cono d’ombra della Terra e, durante la fase di totalità, assumerà una suggestiva colorazione rossastra. L’evento, chiamato anche “Luna rossa”, si annuncia come uno dei momenti astronomici più attesi del 2025 e non richiede strumenti particolari: sarà sufficiente alzare lo sguardo verso est al calare del Sole.

Evento rarissimo.

Un’eclissi lunare si verifica quando Sole, Terra e Luna si trovano perfettamente allineati. La nostra atmosfera filtra la luce solare e lascia passare soprattutto le tonalità rosse, che raggiungono il satellite e lo tingono di un colore intenso. È lo stesso fenomeno, noto come diffusione di Rayleigh, che rende il cielo azzurro di giorno e rosso all’alba e al tramonto. Questa particolarità rende l’evento affascinante, tanto che viene spesso definito “imperdibile”. Per osservare un’altra eclissi totale di Luna dall’Italia sarà necessario attendere il 31 dicembre 2028.

Gli orari dell’eclissi totale di Luna e quando potremo vederla in Sardegna.

L’eclissi inizierà nel tardo pomeriggio, ma la Luna sorgerà quando la fase totale sarà già avviata. In Sardegna, il satellite farà la sua comparsa sull’orizzonte intorno alle 19:30, già oscurato dall’ombra terrestre. Il momento di massima spettacolarità è previsto per le 20:13, mentre la fase di totalità terminerà alle 20:52. L’uscita dall’ombra proseguirà fino alle 21:56, con la conclusione definitiva dell’evento attorno alle 22:55. Per godere appieno dello spettacolo sarà importante scegliere un punto di osservazione libero verso oriente.

Cielo poco nuvoloso in Sardegna.

Le previsioni meteorologiche indicano che tra le 17 e le 2 di notte il cielo sull’Isola sarà generalmente sereno. Questo garantirà condizioni ideali per assistere all’eclissi totale di Luna anche in Sardegna senza ostacoli, aumentando la possibilità di ammirare la tonalità rossastra del satellite in tutto il suo splendore.

Non solo Luna.

La serata non offrirà soltanto la magia dell’eclissi. Settembre è anche il mese in cui Saturno e Giove sono facilmente osservabili: i due pianeti accompagneranno la Luna rossa, regalando al pubblico un palcoscenico celeste di rara bellezza.

La foto di copertina.

La foto utilizzata nella copertina dell’articolo, “Luna piena e il fortino di San Pancrazio” è stata scattata dall’astrofotografo di Cagliari Lorenzo Busilacchi, a Cagliari l’8 agosto 2025 (Canon R5 Mark II, Canon RF 200-800 f6.3, Focale utilizzata 200mm).

La foto più in basso, sempre di Lorenzo Busilacchi, ritrae il tramonto del Sole sul mare e il Faro di Mangiabarche. Scattata a Calasetta il 22 agosto 2025 (Canon R5 Mark II, Canon RF 200-800 f6.3, Focale usata 400mm, Scatti da timlapse). Nello scatto, la stella al tramonto ricorda la luna eclissata: appare solo in parte e con una tonalità rossa. Il parallelo tra i due scatti evoca il fascino da sempre esercitato sull’uomo dal Sole e dalla Luna, protagonisti di spettacoli astronomici fonte di ispirazione senza tempo per la scienza e l’arte.

“La luna piena e la torre di San Pancrazio” Cagliari, 8 agosto 2025 (Canon R5 Mark II, Canon RF 200-800 f6.3, Focale utilizzata 200mm). Foto di Lorenzo Busilacchi

“Il tramonto del Sole sul mare e il Faro di Mangiabarche”. Scattata a Calasetta il 22 agosto 2025 (Canon R5 Mark II, Canon RF 200-800 f6.3, Focale usata 400mm, Scatti da timlapse). Foto di Lorenzo Busilacchi.

