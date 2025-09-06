L’avvistamento di un presunto Ufo “bluastro” a Olbia ispira un progetto

Luci bluastre a Cugnana (Olbia) fanno pensare a un particolare Ufo.

I cieli sardi si arricchiscono di un nuovo avvistamento di un presunto Ufo, questa volta in Gallura. Nel cielo di Cugnana (Olbia) un uomo ha riferito al gruppo “UfoSardegna_news” di aver visto la notte del 4 settembre un gruppo di luci bluastre.

“L’ una di notte, un giovane residente a Cugnana, una zona turistica gallurese sulla strada per Porto Cervo e poco distante da Porto Rotondo, esce di casa, prende la sua automobile e comincia a percorrere via del Timone, quando nota davanti a sé, nel cielo buio della notte con qualche nuvola sparsa, un gruppo di luci bluastre che volteggiano a cerchio – si legge nella pagina social -. Il giovane rimane sorpreso da quella insolita presenza e ferma la sua automobile, prende il telefonino e fa un breve video poi prosegue lentamente, le luci vengono nascoste da alcuni alberi posti al lato della carreggiata, ma ritornano ben visibili appena prosegue lungo la strada”.

L’uomo racconta di essere rimasto sorpreso quando ho visto improvvisamente quelle luci che volteggiavano e che non corrispondevano alle luci di un locale notturno, in quando è solito fare la stessa strada molto spesso.

Il passante ha raccontato che le luci, di colore azzurro, volteggiavano silenziosamente, senza fasci di luce dal basso. Questo avvistamento ha comunque catturato l’attenzione dell’ufologo Cuccu, per via di un particolare: l’aspetto cromatico. L’urologo ha spiegato su UfoSardegna_news che da alcuni anni sta raccogliendo foto e video di fenomeni luminosi osservati in Sardegna e in altri luoghi del mondo, soprattutto quelli con la colorazione azzurro bluastra e in diverse zone del mondo ci sono avvistamenti simili.

“Proprio grazie anche al recente avvistamento di Cugnana, é nato un mio progetto di ricerca, che ho denominato “Blue Lights project” – spiega -. Questa iniziativa ha come obiettivo la raccolta e lo studio degli avvistamenti di fenomeni luminosi con tonalità azzurro bluastra”.

Foto di repertorio

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui