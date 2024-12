La fortuna bacia la Sardegna, grossa vincita al SuperEnalotto

La vincita al SuperEnalotto in Sardegna.

Nell’estrazione di martedì 3 dicembre, la fortuna ha sorriso a tre giocatori al SuperEnalotto in Sardegna, precisamente a Decimoputzu, in provincia del Sud Sardegna. Presso l’Edicola Tabacchi Antonio Mereu, situata in via Montegranatico 45, sono stati centrati tre “5”, con una vincita di 13.670,99 euro ciascuno. Un colpo fortunato che ha portato un sorriso sui volti dei vincitori sardi.

Questo premio arriva dopo che l’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento, segnando uno dei jackpot più alti della storia recente del gioco. La prossima estrazione, prevista per giovedì 5 dicembre, promette ancora emozioni: il jackpot in palio ammonta a ben 40,1 milioni di euro.

Le vincite al SuperEnalotto continuano a essere un’importante occasione di cambiamento per tanti giocatori italiani, ma come sempre, il destino è imprevedibile e la speranza di una grande vincita alimenta la partecipazione di milioni di persone ogni settimana.

