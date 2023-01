Incidente frontale con diversi feriti, anche minorenni

Prima lo scontro frontale, poi un tamponamento: incidente con tre auto coinvolte e diversi feriti lungo la statale 293. Terribile schianto fra tre auto nel territorio di Samassi. Coinvolte in tutto 12 persone e almeno 5 hanno avuto bisogno del trasferimento al Pronto soccorso. A bordo di una Ford Kuga viaggiava un 49enne con la moglie e le due figlie minori. Tutti e quattro sono stati trasportati all’ospedale, tra quello di San Gavino e il Brotzu di Cagliari. Su una Ford Ranger viaggiava un 26enne con tre donne, una delle quali è stata portata al Pronto soccorso di San Gavino. Tutti illesi gli occupanti di una Bmw Serie 1. Nessun problema per il conducente del ’90 e i tre passeggeri tra i 25 e i 30 anni.

Oltre ai vigili del fuoco di Sanluri che si sono occupati della messa in sicurezza, al chilometro 5 della Statale 293, all’incrocio con la Provinciale 58, sono intervenuti i carabinieri di Samatzai e Furtei. Secondo una prima ricostruzione fatta dai militari, all’altezza dell’incrocio ci sarebbe stato lo scontro frontale tra due delle auto e il con seguente tamponamento della terza. L’asfalto bagnato e la scarsa visibilità per la pioggia potrebbero essere tra le cause del violento incidente che per circa tre ore ha impedito la circolazione tra Samassi e Sanluri.

