Gabriele è morto di meningite, scatta la vaccinazione di massa

La morte di Gabriele Pinna a 18 anni.

Dopo la morte di Gabriele Pinna per la meningite, l’Asl di Oristano ha fatto un importante appello per incentivare le vaccinazioni dei giovani. A seguito del caso di meningite verificatosi a Ghilarza e causato da Neisseria meningitidis di gruppo B, come confermato dalle analisi di laboratorio, il dipartimento di

Prevenzione della Asl 5 di Oristano, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha predisposto un

piano straordinario di vaccinazioni per la protezione dal meningococco di tipo B rivolto a tutti i

giovani della provincia dagli 11 anni (compiuti) fino a 25 anni.

“Invitiamo tutti i giovani che rientrano in questa fascia di età, non ancora vaccinati per questo tipo di

infezione, a rivolgersi ai centri vaccinali di Oristano, Ghilarza, Ales e Terralba, per ricevere gratuitamente

il vaccino antimeningococco di tipo B, in grado di proteggere efficacemente da una malattia che

può avere effetti molto gravi e potenzialmente letali – afferma la dottoressa Marras -. Si tratta di un

vaccino che ha un’efficacia immediata, cioè è in grado di proteggere da subito da un’eventuale

infezione, per cui è particolarmente raccomandato in questo caso in cui è stata accertata sul nostro

territorio la circolazione del batterio”.

L’appello è rivolto a una specifica fascia d’età, in quanto in Italia la proporzione di casi da malattia

invasiva da meningococco di tipo B risulta essere elevata proprio in età adolescenziale. Chi non

rientrasse in questa fascia d’età può comunque sottoporsi al vaccino a pagamento.

”Ricordiamo che la nostra Asl offre la possibilità di vaccinarsi sia ai neonati, a partire dai 2 mesi di età,

sia agli adolescenti sopra gli 11 anni, per cui chi è già vaccinato non dovrà sottoporsi a un’ulteriore

immunizzazione – chiarisce la Marras – L’invito è rivolto solo ai giovani non ancora vaccinati, che

potranno recarsi nei nostri ambulatori senza appuntamento per la somministrazione della prima dose”.

Queste le sedi e gli orari di apertura dei centri vaccinali per il piano di vaccinazione straordinario: Oristano, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Ales, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Ghilarza, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Terralba, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

