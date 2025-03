Una meningite fulminante ha stroncato a 18 anni Gabriele Pinna

Aveva 18 anni e un po’ di febbre, ma in due giorni la situazione è precipitata: Gabriele Pinna è morto di meningite fulminante. Lo studente di Ghilarza era uno sportivo in procinto di partecipare ai campionati italiani under 21 di judo. Giovedì aveva un po’ di febbre e sembrava si trattasse di una semplice influenza. Venerdì sera la situazione è degenerata all’improvviso.

A casa è arrivata un’ambulanza e lo ha portato subito all’ospedale San Matino di Oristano. Dopo i primi accertamenti è stato immediatamente ricoverato in Rianimazione. Non c’è stato nulla da fare per salvare quel giovane paziente, nel giro di poche ore il suo cuore ha smesso di battere.

Il lutto e lo stop ai festeggiamenti

La tragedia ha sconvolto la comunità di Ghilarza. “A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità, la perdita di una giovane vita, l’amministrazione comunale, in accordo con l’Associazione carristi -. si legge -, ha deciso di annullare i festeggiamenti di Carnevale previsti per oggi e per la giornata di domani e di revocare le autorizzazioni alla protrazione dell’orario rilasciate ai pubblici esercizi in occasione del Carnevale. L’amministrazione si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore”.

