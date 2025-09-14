Grave incidente stradale, muore un sacerdote

Un altro incidente in Sardegna.

Un altro incidente stradale in Sardegna è costato la vita a un sacerdote. La vittima del sinistro avvenuto questo pomeriggio sulla provinciale 76, nel Cagliaritano, è don Giulio Corongiu, 76 anni, parroco della chiesa Nostra Signora di Bonaria a Sant’Antioco.

Il sacerdote, al volante della propria auto, è uscito di strada nel primo pomeriggio per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, elisoccorso e operatori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La comunità di Sant’Antioco è sotto shock.

