Fine settimana drammatico sulle strade della Sardegna: tre le vittime

14 Settembre 2025

di Maria Verderame

Chi sono le vittime nelle strade della Sardegna.

Fine settimana di sangue sulle strade della Sardegna. Sono tre gli incidenti mortali avvenuti nell’Isola tra il 13 e il 14 settembre e quattro quelli nel Nord Sardegna con un bilancio di feriti. Questa mattina in Gallura si è verificato un sinistro che ha coinvolto un ragazzo, all’altezza del Mater Olbia. Il giovane, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato con l’auto mentre rincasava.

Ma il bilancio più grave è avvenuto nelle strade del Sassarese. A Stintino una coppia di turisti è stata travolta da un’auto in corsa. Ad avere la peggio è stata la donna, Patrizia Mastrovita, una turista 60enne che si trovava a La Pelosa in vacanza con il marito, che si trova ricoverato in ospedale. Nelle strade del nord ovest dell’Isola si sono verificati altri sinistri nella notte: uno ad Alghero e l’altro a Sassari. Il primo riguardava un furgone che si è ribaltato sulla  strada statale 127 bis, il secondo tra tra due vetture all’incrocio tra viale Dante e via Torres.

In Sardegna si sono verificati altri due mortali, uno a Posada e l’altro a Sant’Antioco. Nel primo sinistro, un’auto è caduta in una scarpata, causando la morte di un 45enne nuorese, Davide Mulargia. L’altra vittima è un sacerdote, don Giulio Corongiu, che stava percorrendo la provinciale 76, quando si è ribaltato con la propria auto. Un fine settimana da dimenticare, che rivela come il fenomeno delle morti sulle strade in Sardegna non accenna a diminuire.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI