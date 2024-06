Arriva il grande caldo, sfiorati i 40 gradi. Acqua razionata a Budoni

Il grande caldo in Sardegna.

La Sardegna sta affrontando la prima ondata di calore dell’anno. Le temperature a Sassari rimarranno costanti durante tutta la settimana, con valori compresi tra i 15 e i 27 gradi. Per martedì è prevista pioggia, sebbene non sufficiente a risolvere l’emergenza siccità. A Olbia, invece, le temperature oscilleranno tra i 16 e i 31 gradi. A Nuoro si prevede un clima più fresco, con temperature minime intorno ai 12 gradi e massime che raggiungeranno i 32 gradi durante la settimana. Ieri in diversi centri si sono sfiorati i 40 gradi, ragion per cui è stata emessa un’allerta meteo.

L’ondata di calore accentua la preoccupazione per la siccità che affligge gran parte dell’isola. Nel distretto di Posada, le reti irrigue sono state chiuse per ordine dell’autorità di bacino, mentre a Budoni, i rubinetti possono essere aperti solo per usi domestici, un’ordinanza che si applica anche ai pubblici esercizi in vista dell’afflusso turistico estivo.

A Tertenia, l’acqua potabile è erogata solo nelle prime ore della giornata, e dalle 9 alle 12 nei campi serviti dagli acquedotti comunali. Invece, nella piana di Chilivani, grazie alle piogge di inizio anno e a un comportamento responsabile dei cittadini, sono aumentati i terreni ammessi all’irrigazione dal consorzio di bonifica del nord Sardegna. Quest’anno sono disponibili 12 milioni di metri cubi d’acqua, una quantità migliore rispetto all’anno scorso, ma ancora inferiore rispetto ai periodi precedenti il 2023.

