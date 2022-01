Le nuove regole sul green pass in Sardegna.

Niente green pass per fare la spesa nei supermercati, discount, ipermercati o altri esercizi al dettaglio, tranne che per il consumo sul posto. Si potrà andare anche a comprare liberamente nei negozi per gli animali e a fare la benzina. Stessa cosa per gli acquisti nelle farmacie, parafarmacie o nei negozi che vendono articolo igienico-sanitari.

Per quanto riguarda quelle attività non contemplate si potrà entrare solo se si ha con sé la certificazione verde, super o base, a seconda dell’esercizio commerciale. Questo è quello che dice il nuovo decreto firmato dal premier Draghi, mirato a limitare lo shopping e non solo a chi non è vaccinato, lasciando, comunque, libero l’ingresso per i servizi necessari, come ad esempio il tribunale. Ma il green pass sarà, però, obbligatorio per accedere negli uffici pubblici come l’Inps, per andare in banca o alle Poste. Confermato anche l’obbligo del green pass per andare dal tabaccaio.

Non occorrerà avere il certificato verde per recarsi dall’ottico o comprare il combustibile per il riscaldamento di casa. Per tutte le altre attività il green pass è obbligatorio invece, in tasca e i controlli saranno a campione. Le nuove norme saranno in vigore anche in Sardegna dal prossimo primo febbraio e seguono la stessa linea restrittiva come è accaduto per l’accesso alle attività della cura alla persona, come barbieri, parrucchieri ed estetisti.