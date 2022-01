La Sardegna passa ufficialmente in zona gialla

La Sardegna in zona gialla da lunedì.

La Sardegna passa in zona gialla da lunedì 24 gennaio. Anche se era già nell’aria da qualche giorno è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del Ministero della Salute alla Regione.

A incidere sono stati i ricoveri dell’ultima settimana e il superamento delle soglie di occupazione dei posti letto. Secondo i dati Agenas aggiornati a ieri i posti letto in area non critica sono saliti al 17% superando il limite del 15%. Già da qualche settimana invece l’Isola aveva superato la soglia di saturazione del 10% in terapia intensiva, arrivando ieri al 15%.

Secondo il bollettino coronavirus di oggi i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30, mentre quelli in area medica sono 269.