Incidente sul lavoro, muore guardia giurata di 27 anni

L’incidente sula lavoro a Cagliari.

Nella notte, i carabinieri sono intervenuti sulla strada statale 131, presso la ditta Tecnosolution, a seguito di una segnalazione ricevuta dai vigili del fuoco e dal personale del 118. L’intervento è stato richiesto dopo un tragico incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane di 26 anni, residente a Cagliari, impiegato come guardia giurata per la società Pegaso Security.

Il 27enne, originario di Cagliari, si trovava in servizio notturno presso la ditta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto schiacciato dal cancello scorrevole che dà accesso alla struttura. Le gravi lesioni riportate hanno purtroppo portato al suo decesso. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i tecnici dello Spresal della Asl di Cagliari, incaricati di analizzare la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’incidente.

