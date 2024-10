Don Gianni Sini da Olbia andrà in Cile per formare i sacerdoti

Da La Salette al Cile, il viaggio di Don Gianni Sini per formare sacerdoti locali.

Don Gianni Sini, noto esorcista della diocesi di Tempio-Ampurias e parroco di La Salette a Olbia, giornalista e direttore di Teleregione Live e del giornale diocesano, partirà per una missione in Cile, dove terrà un corso di formazione per sacerdoti locali. Invitato dall’Università de Los Andes di Santiago, si concentrerà sulla distinzione tra disturbi mentali e possessioni. Con un particolare focus su come affrontare fenomeni come occultismo, malefici e santeria. Attualmente, in Cile ci sono solo una ventina di esorcisti per 12 milioni di abitanti. E Don Sini contribuirà ad aumentarne il numero e la preparazione.

LEGGI ANCHE: A Olbia la presentazione del nuovo libro di don Gianni Sini.

Nel corso della sua carriera, Don Sini ha collaborato con psichiatri e medici per garantire un approccio olistico al ministero dell’esorcismo, cercando di evitare diagnosi errate. La sua nuova missione mira non solo a formare esorcisti, ma anche a contrastare la diffusione dell’occultismo, un problema crescente che trova ampio spazio su internet e nelle credenze locali. Inoltre, Don Gianni considera fondamentale che anche in Sardegna venga potenziata la presenza degli esorcisti, poiché attualmente solo la metà dei dodici esorcisti della regione è operativa.

La missione di Don Gianni Sini rappresenta un ulteriore passo nella sua lunga carriera, riconosciuta a livello internazionale, e un’opportunità per rafforzare la pastorale esorcistica non solo in Cile, ma anche in altre parti del mondo dove il fenomeno dell’occultismo e delle possessioni sembra essere in aumento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui