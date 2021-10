Tragico incidente a Villa San Pietro, muore un motociclista

L’incidente questa mattina.

Tragico incidente questa mattina all’altezza del chilometro 25 sulla statale 195 a Villa San Pietro, nella città metropolitana di Cagliari. Non si conosce ancora l’esatta dinamica che ha causato lo scontro tra una moto ed un Suv e nel quale il centauro ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, ma per il motociclista non c’era già più nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni con una deviazione sulle vie secondarie. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.