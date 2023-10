Finisce ottobre e cambia l’ora, ma a Olbia è ancora allerta per gli incendi

Anche a ottobre dopo la pioggia a Olbia torna l’allerta incendi

Gli strascichi di questa lunga estate continuano, per l’ultimo fine settimana di ottobre a Olbia è ancora allerta per gli incendi. Nel giro di pochi giorni si è passati dall’avviso per il rischio di incendi agli occhi rivolti al cielo per le piogge, per tornare ora di nuovo al problema del fuoco.

La Protezione civile regionale ha avvisato il Comune di Olbia che, a sua volta, dirama la comunicazione ai suoi cittadini, “Bollettino di previsione di pericolo incendio Medio (Codice Giallo) per la giornata di domani venerdì 27 ottobre”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui