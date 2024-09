La lite finisce nel sangue, muore un 27enne: cosa è successo

Un 27enne è morto dopo esser stato accoltellato.

Si è spento questa mattina all’ospedale Brotzu di Cagliari Alessandro Cambuca, il 27enne accoltellato all’alba in un tragico episodio di violenza ad Assemini. Il giovane, residente a Villaspeciosa, è stato vittima di un’aggressione avvenuta al culmine di una lite con un conoscente, le cui motivazioni sono ancora da chiarire.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, il presunto aggressore è stato già individuato e rintracciato. Si tratta di una persona conosciuta dalla vittima, le cui generalità non sono state ancora rese pubbliche. Attualmente, l’uomo è in attesa del pubblico ministero per il primo interrogatorio, mentre le indagini si concentrano sull’eventuale configurazione del reato di omicidio.

Alessandro Cambuca è stato colpito al petto e al collo con un’arma da taglio durante l’alterco. Trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu in condizioni critiche, i medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma ogni tentativo si è rivelato vano: dopo poche ore, la notizia del suo decesso ha gettato la famiglia e gli amici nello sconforto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Assemini e della Sezione Radiomobile di Cagliari, che hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere testimonianze.

