Uccide la madre con una coltellata ed esce di casa, fermato 27enne

Ha litigato con la madre nella casa in cui vivono e l’ha colpita alla schiena con una coltellata: lui è uscito di casa e lei è morta. Tragedia a Sinnai, nella Città metropolitana di Cagliari. Il 27enne Andrea Tidu abitava assieme ai genitori e nel pomeriggio è nata una discussione con la madre. Al culmine della lite ha colpito la 57enne Maria Dolores Cannas con una coltellata alla schiena per poi lasciare l’appartamento.

In un altra stanza c’era il padre ed è stato lui a soccorrere la donna e chiamare subito il 118. In pochi minuti è arrivata l’ambulanza, ma la ferita aveva creato una grave emorragia interna alla donna e per lei non c’è stato niente da fare. Sul posto sono piombati anche i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu. Una volta appurato quello che era successo nell’apartamento si sono subito messi alla ricerca del figlio. I militari lo hanno trovato non lontano da casa.

