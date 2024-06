A Tempio l’estate inizia ufficialmente, sull’onda di Vasco

Il 21 giugno, Tempio inaugura all’estate con la festa della musica e la notte romantica, due eventi fatti di immagini d’autore, musica e atmosfere magiche.

Alle ore 19, in piazza Faber, si potrà apprezzare la mostra fotografica Le donne di Vasco, di Massimo Masu. Il progetto, realizzato nel 2020, è nato dopo il concerto di Vasco al Modena Park del 1 Luglio 2017. Attraverso di esso, l’artista racconta con immagini 10 delle donne che Vasco ha cantato nelle sue canzoni. Le modelle sono state scelte in base a sensazioni provate da Masu, che lo hanno guidato verso la persona adatta a ogni canzone. Attraverso questo progetto, inoltre, Masu ha voluto ringraziare Vasco Rossi che, con la sua musica, lo ha sostenuto nei momenti difficili e accompagnato in quelli belli.

Alle 19:30 la cantautrice gallurese Dalilah animerà la piazza della città di pietra con le sue frequenze acustiche. Il repertorio prevede alcune delle canzoni di Vasco che hanno ispirato le opere fotografiche esposte, ma anche suoi brani originali. Dalilah ha debuttato nel 2020 con la canzone Povera illusa e lo scorso aprile è uscito sulle piattaforme digitali il suo singolo Non torno. Quest’ultimo parla di una rapporto nocivo e dell’impegno di non ricaderci.

L’inizio dell’estate tempiese sarà anche arricchito dalle atmosfere della Notte romantica dei Borghi più belli d’Italia. L’angolo romantico si trova sull’incantevole scalinata di San Pietro e potrà essere ammirato sorseggiando un cocktail a tema in uno dei locali del centro aderenti all’iniziativa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui