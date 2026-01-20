Arzachena dice addio all’ex sindaco Pasquale Ragnedda

Addio a Pasquale Ragnedda.

Arzachena piange la scomparsa di Pasquale Ragnedda, ex sindaco della città. Fu anche storico docente di matematica presso il liceo scientifico locale, Ragnedda era stimato per il rigore e l’umanità con cui ha formato intere generazioni di studenti prima di dedicarsi pienamente alla carriera politica e amministrativa.

Nel corso della sua lunga attività istituzionale, ha guidato il Comune di Arzachena in veste di sindaco nei primi anni 2000, portando la sua visione di sviluppo al servizio della comunità. Nel maggio 2003 è stato eletto sindaco con una lista civica.

In precedenza aveva già ricoperto il ruolo di vice sindaco dal 1975 al 1980. La sua competenza lo ha condotto a ricoprire ruoli di vertice anche in altri enti strategici, servendo come presidente della Comunità Montana e guidando la vecchia Asl, dove ha gestito con equilibrio le complessità del sistema sanitario territoriale. Con la sua morte, il territorio perde un amministratore autorevole e un uomo di cultura che ha segnato profondamente la storia recente della regione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui