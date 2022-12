Trovato morto sotto il trattore: tragica fine per un 85enne

Lo hanno trovato morto stamattina sotto un trattore

Lo hanno trovato morto, sotto il suo trattore e non si sa da quanto fosse lì sotto. Tragica fine per un 85enne nella zona di San Benedetto a Iglesias. Il ritrovamento risale a questa mattina, ma è possibile che l’incidente risalga a ieri notte o addirittura a ieri sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Iglesias e i carabinieri per fare luce sull’ennesima tragedia nelle campagne della Sardegna.

