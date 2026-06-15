Violento incidente sul ponte di Olbia, un ferito

Violento incidente sul ponte di Olbia, un ferito

15 Giugno 2026

di Pietro Serra

Un ferito nell’incidente al ponte di Olbia.

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada panoramica di Olbia, in prossimità dell’inizio del ponte di Enas in direzione dell’aeroporto, dove si è registrato un tamponamento che ha coinvolto tre auto. A seguito dello scontro, il conducente di una Citroen C3 ha riportato ferite ed è stato classificato in codice arancione. L’uomo è stato successivamente trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e gli agenti della Polizia locale per la gestione della viabilità e per i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona interessata dall’incidente durante le operazioni di assistenza e messa in sicurezza della carreggiata.

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