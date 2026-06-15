Violento incidente sul ponte di Olbia, un ferito

Un ferito nell’incidente al ponte di Olbia.

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada panoramica di Olbia, in prossimità dell’inizio del ponte di Enas in direzione dell’aeroporto, dove si è registrato un tamponamento che ha coinvolto tre auto. A seguito dello scontro, il conducente di una Citroen C3 ha riportato ferite ed è stato classificato in codice arancione. L’uomo è stato successivamente trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e gli agenti della Polizia locale per la gestione della viabilità e per i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona interessata dall’incidente durante le operazioni di assistenza e messa in sicurezza della carreggiata.

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