Convocato il Consiglio comunale di Olbia, si parla di Puc

La discussione sul Puc al Comune di Olbia.

Il Consiglio comunale di Olbia è stato convocato in seduta pubblica ordinaria e in prima convocazione per venerdì 19 giugno alle ore . La riunione si svolgerà presso la Sala consiliare di via Garibaldi 49, al piano terra, dove l’assemblea sarà chiamata a esaminare il punto previsto all’ordine del giorno relativo al Piano urbanistico comunale (Puc) in adeguamento al Ppr e al Pai, con particolare riferimento all’esame delle osservazioni presentate.

Qualora la discussione del tema non dovesse concludersi nel corso della seduta iniziale, i lavori consiliari proseguiranno in aggiornamento il giorno successivo, sabato 20 giugno, e, se necessario, continueranno anche nei giorni seguenti fino al completamento dell’esame dell’argomento. Le sedute successive manterranno lo stesso orario di avvio, fissato per le ore 9. La convocazione è stata disposta dal presidente del Consiglio comunale, l’avvocato Mario Ignazio Altana, che ha firmato l’atto ufficiale relativo alla programmazione dei lavori dell’assemblea.

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