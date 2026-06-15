Musica, gli studenti della Pais di Olbia premiati a livello nazionale

Premiati gli studenti della Pais di Olbia.

Nel corso dell’anno scolastico appena concluso gli studenti dell’indirizzo musicale del plesso di via Veronese della scuola secondaria di primo grado Ettore Pais di Olbia hanno preso parte a due importanti competizioni nazionali, ottenendo risultati di rilievo nei concorsi I Suoni della Gallura di Arzachena e Il Tetracordo, manifestazione nazionale di esecuzione musicale.

Nel concorso I Suoni della Gallura sono stati assegnati diversi riconoscimenti agli alunni dell’istituto. Veronica Seddaiu al pianoforte ha ottenuto il secondo premio con il punteggio di 90 su 100. Francesco Esposito al sax ha conseguito il terzo premio con 85 su 100, stesso riconoscimento ottenuto da Alessio Masala al sax, anch’egli con 85 su 100. Valentino Riva al sax ha ottenuto il terzo premio con 85 su 100, mentre Alessia Sordini al sax ha raggiunto il terzo premio con 87 su 100. Nel medesimo concorso Silvia Massa e Irene Foddis, impegnate in duo sax e pianoforte, hanno ottenuto il secondo premio con 90 su 100.

Nel concorso nazionale di esecuzione musicale Il Tetracordo gli studenti hanno nuovamente conseguito una serie di risultati significativi. Renato Cosenza al sax ha ottenuto il secondo premio con 90 su 100. Riccardo Martella al sax ha conseguito il secondo premio con 91 su 100. Sofia Lepori alla chitarra ha ottenuto il secondo premio con 93 su 100, così come Simone Manca alla chitarra con lo stesso punteggio. Francesco Esposito al sax ha nuovamente ottenuto il secondo premio con 90 su 100, mentre Alessio Masala al sax ha ricevuto il terzo premio con 89 su 100. Valentino Riva al sax ha ottenuto il terzo premio con 89 su 100 e Alessia Sordini al sax ha conseguito il terzo premio con 88 su 100. Silvia Massa e Irene Foddis, ancora in formazione duo tra sax e pianoforte, hanno ottenuto il secondo premio con 93 su 100. Particolarmente rilevanti anche i risultati di Andrea Barberi che ha conseguito il primo premio sia in percussioni con 95 su 100 sia in pianoforte con 97 su 100. L’orchestra della classe 3P ha ottenuto anch’essa il primo premio con 95 su 100.

Tra i risultati di maggiore rilievo si colloca proprio il riconoscimento assegnato all’orchestra della classe 3P al concorso Il Tetracordo, che ha presentato un percorso musicale incentrato sul tema del viaggio, sviluppato attraverso un itinerario sonoro costruito su partenze, incontri e scoperte.

I docenti di strumento dell’indirizzo musicale di via Veronese, Riccardo Berutti per il sax, Gillan Capra per le percussioni, Stefano Petrosino per la chitarra e Francesca Rossi per il pianoforte, hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando come i premi siano il risultato di un lavoro condiviso tra studenti, insegnanti e famiglie e come l’impegno costante abbia permesso agli alunni di confrontarsi con realtà musicali di livello nazionale, valorizzando competenze tecniche, espressive e relazionali maturate nel corso dell’anno.

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