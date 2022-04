Le multe rischiano di arrivare anche ai guariti dal coronavirus.

Le multe in arrivo ai no vax, gli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale, potrebbero ben presto giungere ai guariti. Il rischio è che i 100 euro di multa vengano recapitati a quanti non hanno ricevuto l’inoculazione poiché guariti dal coronavirus e dunque esenti.

Il soggetto che riceverà la sanzione, tuttavia, avrà 10 giorni di tempo per segnalare eventuali errori all’azienda sanitaria locale competente. Quest’ultima avrà il compito di elaborare l’esposto in altri 10 giorni, che potrebbero essere insufficienti, con il rischio di correr dietro alla burocrazia per evitare la multa.

Ad ogni modo, le prime sanzioni sono già arrivate nella cassetta delle lettere dei no vax e dei guariti. Un cortocircuito non risolto, che rischia di rallentare ulteriormente il sistema sanitario.