Schianto tra due scooter sulla Statale, muore un autista dell’Arst

Schianto tra due scooter sulla Statale, muore un 58enne

Forse ha avuto un malore, di sicuro ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro un altro motorino: muore a 58 anni. L’incidente è avvenuto nella zona di Carbonia, lungo la Statale 126. L’ennesima vittima sulle strade in Sardegna è Antonio Puddu, autista dell’Arst.

Era in sella al suo scooter Liberty quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un altro motorino, condotto da un 17enne. L’uomo è morto sul colpo, mentre il giovane in sella allo scooter Kymco 125 è stato portato in codice rosso all’ospedale di Carbonia. ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e Ana..

