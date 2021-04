Il nuovo pass per viaggiare anche in Sardegna.

Un pass di libera circolazione tra le aree in zona gialla. Il provvedimento annunciato ieri dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, permetterà di spostarsi liberamente tra le regioni e rappresenterà, con ogni probabilità, il lasciapassare per l’estate 2021 anche in Sardegna.

Il pass lo si potrà ottenere dimostrando di essere stati sottoposti al vaccino e aver ricevuto la seconda dose, oppure avere un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o aver avuto il Covid ed essere guariti entro 6 mesi.

Ma varrà solamente tra le regioni in zona gialla, discorso diverso, invece, per le regioni in zona arancione o rossa dove sarà necessario continuare a fare l’autocertificazione che comprovi motivi di lavoro, salute o necessità.

