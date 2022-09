Le riprese del film a Tempio.

È la Sardegna a fare da scenario al secondo film del regista Domenico De Feudis dal titolo “La coda del diavolo” prodotto dalla Ascent Film e Groenlandia e, in occasione delle imminenti riprese, la produzione è alla ricerca di comparse. Il film verrà realizzato in autunno. Le riprese nell’isola inizieranno lunedì 17 ottobre e arriveranno nel territorio di Tempio Pausania a inizio novembre per un periodo di due settimane.

Sono tantissime le comparse richieste per le scene che si gireranno in città, soprattutto bambini e adolescenti, minori con un’età compresa tra i 5 e i 18 anni ma anche uomini e donne dai 18 ai 65 anni di età: un’occasione importante e divertente per avvicinarsi al mondo della produzione cinematografica e fare nuove esperienze. Il casting avrà luogo sabato 17 e domenica 18 settembre presso il Chiostro degli Scolopi con orario 9:30 – 19. La selezione è aperta a tutti. Per candidarsi è necessario presentarsi alla selezione muniti di: fotocopia del documento d’identità; fotocopia del codice fiscale; codice Iban.

I minorenni possono essere accompagnati anche da un solo genitore, che deve consegnare: fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori e del minore; fotocopia del codice fiscale del minore; codice Iban del familiare del minore. Ai partecipanti verranno scattate delle fotografie in primo piano e a figura intera. Le comparse selezionate verranno retribuite con il compenso previsto dal contratto nazionale dello spettacolo.

“La coda del diavolo” è un action movie che ha per protagonista un ex poliziotto alle prese con una rete criminale invischiata nel traffico di esseri umani. A firmarlo Domenico De Feudis, regista che, dopo numerose autorevoli collaborazioni con registi del calibro di Sorrentino, inizia nel 2020 la sua carriera di regista con il suo primo lungometraggio “Il legame”, prodotto da Indigo Film e Ht Film e distribuito sulla piattaforma Netflix e con protagonisti Mía Maestro e Riccardo Scamarcio.

Il film è realizzato con il sostegno della Fondazione Film Commission e il Comune di Tempio Pausania collabora alla sua realizzazione concedendo patrocinio e supporto logistico in occasione dei casting e delle riprese che si terranno in città e nel territorio comunale.