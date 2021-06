Il monitoraggio della fondazione Gimbe in Sardegna.

Il 20,7% dei sardi ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 28,8% ha ricevuto almeno la prima dose. E’ quanto emerge dall’ultimo report della Fondazione Gimbe, che ha fornito dati confortanti anche sugli indicatori regionali.

Il ciclo vaccinale.

Per quanto concerne il ciclo vaccinale tra gli over-60 il 26,5% ha ricevuto entrambe le dosi, mentre il 47,6% solo la prima. Nella fascia d’età 70-79 anni sono il 34,2% ad aver completato il ciclo, mentre il 48,7% ha ricevuto solo la prima dose. Decisamente più contrastanti le percentuali che riguardano gli over-80. In questo caso il 78,4% ha ricevuto entrambe le dosi e solo il 10% la prima.

Complessivamente nell’isola sono stati vaccinati il 20,7% degli aventi diritto con entrambe le dosi e il 28,8% hanno ricevuto la prima dose.

Gli indicatori regionali.

Sono 736 i casi attualmente positivi per 100mila abitanti. Numeri buoni, ma non troppo, se rapportati alle altre regioni d’Italia. Cala, invece, la variazione percentuale sui nuovi casi che segna un – 21,5%. Si ferma al 5% l’occupazione dei posti letto occupati in area medica occupata dai pazienti Covid-19, mentre si inchioda al 3% quello dei posti letto in terapia intensiva occupata dai pazienti Covid-19.

