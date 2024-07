Siccità, la Giunta Todde proclama lo stato di calamità in Sardegna

La Regione proclama lo stato di calamità in Sardegna per la siccità

La presidente della Regione Alessandra Todde annuncia lo stato di calamità per la drammatica situazione della siccità in Sardegna. “Faremo oggi una giunta straordinaria proprio per deliberare lo stato di calamità per la crisi idrica, perché abbiamo una situazione che deve essere gestita su tutti i fronti”. Lo ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde poco prima del via all’assemblea di azionisti di Abbanoa, il gestore idrico unico della Sardegna.

“Stiamo stanziando risorse straordinarie, quindi sarà assolutamente importante la nostra capacità di gestire questo tipo di problema su tutti i fronti. Stiamo prendendo tutte le misure possibili per superare l’emergenza coinvolgendo i sindaci e territori. Da ottobre inizieremo a discutere di pianificazione con tutti gli attori coinvolti per individuare soluzioni strutturali in modo tale da non dover affrontare l’anno prossimo gli stessi problemi di quest’anno ereditati da un immobilismo precedente che ci ha danneggiati”, conclude.

La convocazione della Giunta regionale è per le 14.30. Dopo la riunione dell’esecutivo arriverà la proclamazione ufficiale dello stato di calamità. Uno modo per dare alla Regione i migliori strumenti per intervenire.

